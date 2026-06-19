Brisa Hennessy avanza de ronda en el VIVO Rio Pro del Tour Mundial

La surfista nacional, Brisa Hennessy, obtuvo una necesaria victoria en la primera ronda del VIVO Rio Pro del World Surf League.

La surfista costarricense se midió con Alyssa Spencer de Estados Unidos, a quien había derrotado en la ronda anterior de la WSL en El Salvador.

Esta vez Brisa Hennessy sumó 12 puntos, gracias a una ola de 6.50 y otra de 5.50.

Ubicada en este momento en la casilla 21 del ranking, la tica debe empezar a sumar para acercarse al décimo puesto y no perder la categoría.

Su rival en la llave de segunda ronda es Sawyer Lindblad, quien en 2024 fue novata del año y actualmente está sembrada en la casilla seis de la competencia.



