Brisa Hennessy avanza a cuartos de final en el Margaret River Pro

Brissa Hennessy pudo clasificarse a la ronda de ocho en el Margaret River Pro tras derrotar a la hawaiana Luana Silva.



La tica terminó con una calificación total de 13.20, mientras que su rival logró sumar 11.73.

La primera ola de las atletas marcó el cara a cara entre las surfistas. Brisa solo pudo sumar un 3.50, contra el 5.83 de Silva.

Sabiendo que debía recuperar, Hennessy consiguió un 6.77 y un 6.43 para redondear su nota ganadora.

En la primera ronda del torneo de la WSL Hennessy pudo clasificar gracias a su 8.96, para dejar en el camino Courtney Conlogue y a Bettylou Sakura Johnson.

Brisa había llegado a semifinales de la competencia anterior, en Bells Beach, donde fue superada por Carissa Moore.

Women's Round of 16, Heat 1 Results:

Brisa Hennessy - 13.20

Luana Silva - 11.73



