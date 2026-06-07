Brisa Hennessy alcanza su mejor resultado del año en El Salvador Pro

La costarricense Brisa Hennessy firmó este domingo su mejor resultado de la temporada al alcanzar los cuartos de final del El Salvador Pro, quinta parada del Tour Mundial de Surf 2026.

La nacional terminó en la novena casilla luego de caer en una disputada serie ante la estadounidense Carissa Moore.

Hennessy sumó 11.50 puntos (6.17 y 5.33), pero se quedó corta en su intento de seguir avanzando ante una de las mejores surfistas del mundo.

Cerca del final de la manga, Moore encontró una ola para ejecutar un aéreo que le permitió quedarse con el boleto a la siguiente ronda.

Pese a la eliminación, el resultado representa un paso importante para la costarricense, ya que le permitió sumar 2.000 puntos al ranking mundial y registrar su mejor actuación en lo que va de la campaña.

Ahora, Hennessy pondrá la mirada en la sexta fecha del circuito, que se disputará en Río de Janeiro, Brasil, del 19 al 27 de junio. Pese a conseguir su mejor resultado del año, la nacional sigue necesitando sumar puntos importantes luego de un inicio de temporada complicado.



