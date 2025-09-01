Boxeadora Imane Khelif abre la batalla judicial contra los test de feminidad

La argelina Imane Khelif, campeona olímpica en París 2024, llevó a la justicia deportiva la nueva reglamentación de la instancia mundial del boxeo (World Boxing) sobre la obligación de practicar el test de feminidad, anunció el lunes el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).



Un año después de haber ocupado titulares en los Juegos de París por una polémica sobre su género, Khelif recurre ahora la norma que le impide tomar parte en competiciones internacionales de boxeo sin someterse a un test cromosómico previo, precisó el TAS, que todavía no ha fijado una fecha para la audiencia.



En concreto, Khelif pide que se anule la decisión de World Boxing que le privó en junio de estar en el torneo de Eindhoven -primera competición sometida a esa nueva reglamentación- y quiere poder participar "sin test" en el Mundial de Liverpool, que comienza este jueves y dura hasta el 14 de setiembre.



Esa última solicitud no tiene casi ninguna opción de salir adelante porque el TAS no ha concedido una medida cautelar que permita su presencia en el Mundial.



En París 2024, Khelif fue víctima de ataques y de una campaña de desinformación, igual que la boxeadora taiwanesa Lin Yu-ting, con comentarios ofensivos que la presentaban como "un hombre que combate contra mujeres".



Khelif, de 26 años, se proclamó campeona olímpica de la categoría de -66 kg.



Detección de cromosomas



Nacida y criada como mujer, la joven argelina había sido acusada por la anterior instancia del boxeo olímpico, la IBA, de tener cromosomas XY y fue excluida por ello del Mundial de 2023, después de haber competido hasta entonces en la categoría femenina sin generar controversia.



Su recurso brindará un primer debate judicial sobre el restablecimiento en el deporte mundial -además del boxeo, el atletismo y la natación han tomado medidas similares- de test genéticos destinados a determinar el sexo biológico, como ya ocurrió en los Juegos Olímpicos entre 1968 y 1996.



Mediante un test PCR, se busca abrir el acceso a la categoría femenina a las mujeres sin "gen SRY", situado en el cromosoma Y, indicador de masculinidad.



Estas pruebas descartarían para las competiciones femeninas a las deportistas transgénero y también a una parte de las que siempre han sido consideradas como de sexo femenino pero que presenten cromosomas XY, es decir, una de las formas de "diferencias de desarrollo sexual" o intersexualidad.



Grupo de trabajo del COI



Después de los Juegos de Atlanta 1996 el mundo olímpico retiró los test de feminidad debido a numerosas críticas, desde la Asociación Médica Mundial a organizaciones de Derechos Humanos y científicas.



"La determinación del sexo biológico es mucho más completa" que la ecuación "XY = hombre", advirtió recientemente en la publicación The Conversation el científico australiano Andrew Sinclair, descubridor del gen SRY en 1990.



Además de los cromosomas, "las características gonádicas, hormonales y sexuales secundarias desempeñan todas ellas un rol", recordó.



Bajo presión ante esta reaparición de los test de feminidad, la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, lanzó a finales de junio un grupo de trabajo sobre el acceso a la categoría femenina, que debería conducir a directivas claras.



Desde finales de 2021, la instancia olímpica fijaba a las federaciones internacionales simples recomendaciones y les disuadía especialmente de "presuponer" una ventaja competitiva injusta "debido a la intersexualidad, la apariencia física o la transidentidad" de una deportista.

