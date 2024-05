Box de Peppe desde Mónaco: Leclerc logra la 'pole' en su casa

¿Por fin profeta en su tierra? El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) consiguió este sábado la 'pole position' para salir primero el domingo en la carrera del Gran Premio de Mónaco, en la octava cita de la temporada de Fórmula 1.



Leclerc dominó una Q3 en la que el australiano Oscar Piastri fue segundo con su McLaren, mientras que el español Carlos Sainz (Ferrari) y el británico Lando Norris (McLaren) ocuparán la segunda línea, tras acabar tercero y cuarto respectivamente en la sesión de clasificación, mientras que el líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue sexto en la parrilla de salida.



"¡Qué bien! Pero sé por experiencia que la clasificación no es el objetivo, es la victoria", señaló Leclerc. "En los últimos años (en Mónaco), la clasificación no lo era todo. Necesitamos reunir todo en la carrera del domingo, y en años anteriores no lo conseguimos", añadió.



Menos satisfecho finalizó su compañero Sainz: "Me ha faltado confianza con el coche. No estoy totalmente contento porque me hubiera gustado pelear por la pole, pero Charles ha estado genial".



Es la primera vez esta temporada, y la 25ª en toda su carrera en la élite -tercera en Mónaco-, que Leclerc (26 años) firma el mejor crono de la sesión clasificatoria. Hasta ahora, todas las 'poles' este año habían sido para Verstappen.



El orden de la parrilla de salida es especialmente importante en el caso del Gran Premio de Mónaco, donde las calles estrechas del circuito urbano en el Principado hacen tradicionalmente difíciles los adelantamientos. Leclerc empezará, por lo tanto, con una gran ventaja, a pesar de que su historial en esta cita no ha sido bueno.



Alonso y Pérez, muy lejos

En sus calles tuvo que abandonar sistemáticamente entre 2017 [cuando estaba todavía en la F2, la antecámara de la F1] y 2021, después de problemas técnicos o accidentes. El año pasado terminó en un decepcionante sexto puesto, mientras que en 2022 fue cuarto pese a haber comenzado desde la 'pole'.



Muy difícil lo tendrá en la carrera del domingo el Red Bull del mexicano Sergio Pérez, que firmó su peor sesión de clasificación desde el inicio de la temporada y comenzará decimoctavo.



"No hemos podido estar lo suficientemente cómodos y unas pocas décimas nos han transformado la vida en la 'qualy', no pudimos sacar lo máximo del coche. En ritmo de carrera vamos bien, pero no se puede hacer nada desde esta posición, está completamente perdido el fin de semana", reconoció Pérez.



En el decimosexto lugar arrancará el veterano español Fernando Alonso (Aston Martin), pese a haber estado en el 'Top 10' de pilotos durante los ensayos libres previos.



"El tráfico ha sido malo hoy, esto es Mónaco y sabíamos que esto podía pasar", dijo el campeón del mundo en 2005 y 2006. "Intentar no dañar el coche y llegar con el coche más o menos entero a Canadá", añadió, pasando ya página al fin de semana en el Principado.