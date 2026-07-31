Bernal Fonseca convierte un Ironman en una campaña por el agua potable

El triatleta costarricense Bernal Fonseca aprovechará su participación en el Ironman de Leeds, en Inglaterra, para impulsar una campaña solidaria que busca llevar agua potable a comunidades indígenas del cantón de Buenos Aires de Puntarenas.

La iniciativa propone convertir los 226 kilómetros que comprende un Ironman en 226 donaciones de ₡10.000, recursos que permitirán instalar sistemas de captación de agua de lluvia, tanques de almacenamiento, tuberías y filtros mediante el programa Agua Ya, de Fundación Cadena.

Actualmente, numerosas familias de estas comunidades no cuentan con acceso permanente a agua potable, situación que afecta su salud, incrementa el riesgo de enfermedades y repercute en la asistencia escolar de niños y adolescentes.

Además del componente social, la competencia será clave para la temporada deportiva de Fonseca. El costarricense ocupa el puesto 192 del ranking mundial de Ironman en la categoría de 35 a 39 años y buscará acercarse al Top 100 durante la prueba que se disputará el 16 de agosto en uno de los recorridos más exigentes del circuito europeo.

Las personas interesadas en colaborar podrán donar ₡10.000 mediante SINPE al 8383-1020 de Fundación Cadena Costa Rica. Gracias al apoyo de Fundación Caricaco, cada aporte será duplicado, por lo que una donación de ₡10.000 se convertirá en ₡20.000 destinados a proyectos de agua potable para comunidades indígenas.