Balonmano coronará este domingo a sus campeones nacionales

El balonmano vivirá este domingo sus finales en el Gimnasio del Liceo de Curridabat.

El equipo campeón en femenino saldrá entre Tarrazú y CCDR Cartago. El juego será a la 1 p. m.

Ambos cuadros se enfrentaron dos veces en la fase regular, con una victoria por bando.

Ambos clubes repiten la final de 2024 y el cetro lo ganó Tarrazú.

Por su parte, en masculino, Desamparados y Cartago protagonizarán el duelo por el título. El encuentro será a las 3 p. m.

Otras premiaciones

La jornada también premiará a los terceros lugares y a los goleadores.

En la rama femenina, UNA/MTS/Heredia se medirá a las 9 a. m. a Santo Domingo, mientras que en la masculina UNA/MTS/Heredia enfrentará a CODEA Alajuela a las 11 a. m.

El goleo es otro de los galardones que se encuentra al rojo vivo y se definirá en las finales.

En damas están Yulive Sánchez Navarro (Santo Domingo 48), Yency Corrales Montero (Tarrazú 48) y Carolina Cordero Vargas (Tarrazú 48).

En varones, Andrey Suárez Matarrita (UNA-MTS-Heredia 49), Freddy Vargas Obando (CODEA Alajuela 38) y Kevin Barrantes Soto (Desamparados 32).

La entrada al Gimnasio del Liceo de Curridabat será gratuita.