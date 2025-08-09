Balonmano coronará este domingo a sus campeones nacionales
Los juegos se realizarán este domingo en el Gimnasio de Curridabat.
El balonmano vivirá este domingo sus finales en el Gimnasio del Liceo de Curridabat.
El equipo campeón en femenino saldrá entre Tarrazú y CCDR Cartago. El juego será a la 1 p. m.
Ambos cuadros se enfrentaron dos veces en la fase regular, con una victoria por bando.
Ambos clubes repiten la final de 2024 y el cetro lo ganó Tarrazú.
Por su parte, en masculino, Desamparados y Cartago protagonizarán el duelo por el título. El encuentro será a las 3 p. m.
Otras premiaciones
La jornada también premiará a los terceros lugares y a los goleadores.
En la rama femenina, UNA/MTS/Heredia se medirá a las 9 a. m. a Santo Domingo, mientras que en la masculina UNA/MTS/Heredia enfrentará a CODEA Alajuela a las 11 a. m.
El goleo es otro de los galardones que se encuentra al rojo vivo y se definirá en las finales.
En damas están Yulive Sánchez Navarro (Santo Domingo 48), Yency Corrales Montero (Tarrazú 48) y Carolina Cordero Vargas (Tarrazú 48).
En varones, Andrey Suárez Matarrita (UNA-MTS-Heredia 49), Freddy Vargas Obando (CODEA Alajuela 38) y Kevin Barrantes Soto (Desamparados 32).
La entrada al Gimnasio del Liceo de Curridabat será gratuita.