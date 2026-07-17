Bahía Tambor albergará por primera vez Circuito de Aguas Abiertas

Por primera vez en su historia, Bahía Tambor será sede de una fecha del Circuito de Aguas Abiertas el 6 de setiembre.

La organización espera reunir a más de 250 participantes entre nadadores y atletas de disciplinas complementarias.

La competencia será en Playa Tambor y tendrá las modalidades de 400 mts, 800 mts, 1.500 mts y 3.000 mts en distintas categorías, así como modalidades especiales de tabla de surf, paddleboard (SUP) y natación con patas de rana.

Para los organizadores, la realización de este evento representa mucho más que una competencia deportiva.

"Por primera vez tendremos una competencia de aguas abiertas en Bahía Tambor, aprovechando las excelentes condiciones naturales de nuestra bahía y demostrando que Cóbano tiene la capacidad de albergar eventos deportivos de alto nivel. Esto representa una oportunidad para impulsar el turismo, dinamizar la economía local y proyectar a nuestro distrito a nivel nacional", comentó Ronny Montero, intendente de Cóbano.

Las actividades iniciarán el sábado 5 de setiembre con la entrega de paquetes. El evento principal se llevará a cabo el domingo 6 de setiembre entre las 7 a. m. y las 11 a. m., concluyendo con la premiación de los ganadores.

Las inscripciones estarán habilitadas del 20 de julio al 2 de setiembre mediante la plataforma eTicket Costa Rica.

Los participantes competirán por trofeos para los tres primeros lugares de la clasificación general y de cada categoría.