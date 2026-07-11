Automovilismo llega a su tercera fecha con un reto inédito

El Campeonato Nacional de Automovilismo (CNA) regresará este domingo con la tercera fecha de la temporada con el Gran Premio Tire Kingdom; sin embargo, no será una jornada cualquiera, todo lo contrario.

Los pilotos enfrentarán un desafío completamente diferente al estrenar el trazado corto del Circuito StarCars de Parque Viva.



"Será la primera vez en la temporada que se utilice esta configuración, la cual modificará por completo la dinámica de competencia y exigirá una rápida capacidad de adaptación por parte de pilotos e ingenieros", destacó la organización.

Para hacerle frente al nuevo desafío, los equipos tendrán que replantear sus reglajes, estrategias de carrera y manejo del desgaste de neumáticos en un circuito más técnico, donde la precisión, los adelantamientos y la toma de decisiones serán determinantes.



Los motores comenzarán a rugir a las 8 a. m. La tercera fecha también marcará un momento importante en la lucha por los campeonatos nacionales.



﻿Ficha del evento

Evento: Gran Premio Tire Kingdom – Tercera Fecha Campeonato Nacional de Automovilismo CRRL.

Fecha: Domingo 12 de julio de 2026.

Hora: 8 a. m.

Lugar: Circuito StarCars, Parque Viva.

Novedad: Se utilizará el trazado corto del circuito, que pondrá a prueba las estrategias de pilotos y equipos.

Entradas generales: Desde ₡5.000. Gradería G5: Desde ₡6.500.

Venta de boletos: Passline.com