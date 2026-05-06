Atletas recibirán becas mensuales de manera retroactiva a partir de enero 2026

La gran mayoría de los 88 atletas firmaron sus becas de renovación 2026 por parte del Instituto Costarricense del Deporte y Recreación (Icoder).

El acto se realizó en el Estadio Nacional y estuvieron presentes los deportistas y presidentes de las federaciones y personal del Icoder para estampar la firma de los convenios tripartitos.

Con esta oficialidad, las becas mensuales son retroactivas a partir de enero 2026. El monto será girado en los próximos días.

Las disciplinas

Los becados de renovación representan a las disciplinas de atletismo (10), esgrima (10), paradeportes (8), karate do (6), racquetbol (5), taekwondo (5), rugby (5), balonmano (4), tenis de mesa (4), boliche (3), ciclismo (3), deportes acuáticos (3), gimnasia (3), triatlón (3), ajedrez (2), judo (2), patinaje (2), voleibol (2), surf (2), tiro con arco (2), levantamiento de potencia (1), lucha (1), billar (1) y halterofilia (1).

Los más altos

El paraatleta Sherman Guity tiene el incentivo más alto con ₡1.500.000, le sigue la surfista Brisa Hennessy y la paraatleta Melissa Calvo, quienes recibirán ₡1.250.000 y ₡800.000, respectivamente.

Además, en la lista también están la surfista Leilani McGonagle (₡400 mil) y el racquetbolista Andrés Acuña (₡360 mil).

"Además del incentivo económico mensual, las personas becadas tienen acceso a un paquete integral de beneficios, que incluye seguro, atención en medicina general, terapia física, nutrición, psicología, acondicionamiento físico y asesoría antidopaje", informó el Icoder en un comunicado de prensa.

Lo firmado este martes corresponde a becas de renovación, pero la Comisión Permanente de Selecciones Nacionales analiza las propuestas para becas de nuevo ingreso.

Durante el 2026, el Icoder invertirá un monto de ₡380 millones para el Programa de Incentivos a Deportistas de Alto Rendimiento.

"Los montos asignados varían según la categoría a la que pertenece cada deportista: mayor o juvenil, con subdivisiones en top, élite, avanzado, internacional o en ascenso. En el caso específico de este año, también se establece la categoría de clasificado a Juegos Centroamericanos y del Caribe", señala el comunicado de prensa.