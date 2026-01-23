Atleta revive polémica por dorsales: "Lamentablemente dice que participé en maratón y soy saltadora"

La atleta Vielka Arias estuvo en los Juegos Deportivos Nacionales y brindó su opinión sobre los dorsales que se utilizaron en Atletismo, que eran reciclados de la Gran Maratón y no correspondientes a las justas.

"Como atleta les voy a contar qué significa para mí y por qué digo que no está bien y está bien?", comenzó diciendo Arias en sus redes sociales.

"Considero que está bien que se hayan reutilizado porque sobraron bastantes. Lo que no considero que está bien es que este número aunque sea un pedazo de papel significa algo importante en mi carrera deportiva. Todos o la mayoría guarda esto y significa el esfuerzo o mayor logro o tu primera competencia, para mí significaba los últimos Juegos Nacionales"

Y agregó: "Lamentablemente, dice que participé en una maratón, la cual no correría porque soy una saltadora, pero va a ser un recuerdo bonito que se reutilizaron, pero todo importa y todo tiene un significado".

Este medio contactó a Arias para comentar sobre sus últimos Juegos. "Este año como no había pértiga me tocó hacer pruebas en las que no me va mal, pero tampoco excelente y me esforcé"

"Hice salto largo en el que quedé de cuarta, en los 400 metros vallas quedé tercera y en los relevos quedamos primeras. Mejoré mi marca de temporada, venía de un año de estar retirada por temas de trabajo y volví solo para Juegos Nacionales, ya ahorita retomo entrenamientos. Son mis últimos Juegos Nacionales", concluyó.﻿

¿Qué dijo la Federación de Atletismo?

La Federación de Atletismo utiliza dorsales de la Gran Maratón en sus pruebas en los Juegos Deportivos Nacionales.



Teletica.com contactó a Geen Clark, presidenta de la Federación de Atletismo (Fecoa), para conversar cobre el tema.



—¿Por qué se utilizan estos dorsales?



Fue una donación.



—¿Una donación del Icoder o de la organización de la Gran Maratón?



Eso yo no lo sé, el Icoder lo donó porque lo tenía.



—¿Qué responde Geen Clark, presidenta de la Federación de Atletismo, a las críticas que ha generado esto?



Yo no puedo dedicarme a estar viendo las críticas, estoy ejecutando un evento y tengo que ejecutarlo de la mejor manera para protección de los atletas, usted sabe que la gente siempre busca algo que criticar, pero no me puedo desvivir por las críticas sino tengo que construir algo bueno para los atletas. Lo único que hago es escucharla y no paso viendo redes sino no podría trabajar. Me dedico al desarrollo del atletismo y que la Federación haga el trabajo que tiene que hacer.



—¿Algunos comités o competidores se han quejado?



Hasta el momento ninguno.



—Dijo que fue el Icoder el que los donó... ¿Cuántos donó?



No señor, a nosotros nos facilitaron los dorsales, usted sabe que un evento no se puede realizar con los chicos sin dorsales porque cuesta mucho ubicarlos. Yo lo vi bien que nos facilitaran los dorsales, yo no veo nada de malo en que alguien pueda facilitarle a un evento algún material que se necesite o algún implemento que se necesite.



—¿No se sabe cuántos dorsales se donaron o están usando en estos momentos?



No.



—¿Decía en declaraciones que los dorsales cuestan 700 colones?



Maso menos, es un número aproximado de lo que hemos pagado por un dorsal.



—¿Cuántos dorsales necesitaban para los Juegos Deportivos Nacionales?



Son más de 600 atletas, imagínese si son 600 y resto de atletas normalmente se les da un número a cada atleta, pero algunas veces usan más porque se les pierden. Nosotros compramos dorsales por año.



—¿En este caso fue iniciativa del Icoder donar los dorsales?



Yo creo que sí.



Los dorsales



El número es la forma de identificar a cada atleta durante la competencia y también para algunos atletas es un lindo recuerdo de sus primeros pasos en el deporte costarricense.



La Gran Maratón se llevó a cabo el pasado 7 de diciembre y contiene un patrocinador de ese evento, así como la distancia en la que cada corredor compitió.

