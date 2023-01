Atleta pasó del sedentarismo a convertirse en la tica más fuerte de Powerlifting

“Esta transformación fue un punto de conectividad con alguien que siempre había querido ser, pero que por el miedo al qué dirán, falta de disciplina o, incluso, de amor propio, no me había permitido ser. Hoy me convertí en mi persona favorita y es algo que me enorgullece”, aseguró Francinie, quien actualmente entrena, Bold Training Club, en Guadalupe.