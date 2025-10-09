Atleta Noelia Vargas tuvo este encuentro con el Papa León XIV

La atleta costarricense Noelia Vargas tuvo un encuentro este miércoles al Papa León XIV.



La marchista estuvo en Italia y tras compartir con el Papa compartió una publicación en sus redes sociales.

"Tuve la gracia de conocer al Santo Padre León XIV y recibir su bendición, una experiencia que guardaré en el corazón como un recordatorio de que la fe abre puertas donde solo Dios sabe el propósito", publicó Vargas.

Y agregó: "Que este encuentro renueve mi compromiso de vivir mi fe con alegría, servir con humildad y dar testimonio en cada meta alcanzada".

Vargas se recupera tras padecer de piedras en la vesícula y por este motivo no estuvo en el Mundial de Atletismo en Japón, en setiembre pasado.

