Atleta Noelia Vargas tuvo este encuentro con el Papa León XIV
La costarricense recibió la bendición del Papa.
La atleta costarricense Noelia Vargas tuvo un encuentro este miércoles al Papa León XIV.
La marchista estuvo en Italia y tras compartir con el Papa compartió una publicación en sus redes sociales.
"Tuve la gracia de conocer al Santo Padre León XIV y recibir su bendición, una experiencia que guardaré en el corazón como un recordatorio de que la fe abre puertas donde solo Dios sabe el propósito", publicó Vargas.
Y agregó: "Que este encuentro renueve mi compromiso de vivir mi fe con alegría, servir con humildad y dar testimonio en cada meta alcanzada".
Vargas se recupera tras padecer de piedras en la vesícula y por este motivo no estuvo en el Mundial de Atletismo en Japón, en setiembre pasado.