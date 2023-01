Atleta nacido en Estados Unidos y con raíces ticas competirá por el país

“Estoy emocionado de representar a Costa Rica como corredor por varias razones. Tanto mi madre como mi abuelo están muy orgullosos de mí por representar a un país excelente en educación, medicina y deportes. Me encantan los lugares que he visitado en estos días y lo he deseado desde que era niño”, detalló el deportista, quien busca especializarse en los 200 y 400 metros planos.