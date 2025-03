Atleta debutante de Monteverde se dejó la Sol y Arena

Este sábado se corrió la edición 37 de la Clásica Sol y Arena Beach Run que coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y fue la joven originaria de Monteverde, María Nellys Chaves, quien tocó la gloria al ingresar a la meta sin contratiempos con un crono de 40 minutos y 29 segundos tras una distancia de 9 kilómetros de recorrido.

Chaves nunca había corrido en la Sol y Arena, se había destacado en carreras de pista y campo y se había convertido en protagonista en algunas pruebas pedestres, pero en esta ocasión decidió retarse y lanzarse a la arena. Le sacó prácticamente tres minutos al segundo lugar, Haily Valles.

“Hoy rompí todas las estrategias, la idea era mantenerme en el grupo puntero, hice un par de cambios y mi compañero Alberto me los aguantó, al final tuve más fuerza para cerrar, quedé con más fuerza, la estrategia fue esa no salir tan explosiva y aguantar con el grupo puntero. Cuando iba de segundo pensé que no me iba a alcanzar, pero al final tuve más fuerza física y mental, me preparé para esto”, dijo Chaves.