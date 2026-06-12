¡Atención, patinadores! Así se usará el patinódromo nacional de La Sabana tras remodelaciones

¡Mucha atención, patinadores! El Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (Icoder) brindó una importante información sobre el uso del Patinódromo Nacional de La Sabana tras su remodelación.

Actualmente se está asignando el espacio de uso exclusivo del Patinódromo Nacional de La Sabana a la Federación Costarricense de Patinaje, asociaciones y comités cantonales que realizan sus procesos de entrenamiento de alto rendimiento en esta instalación, en horario de lunes a domingo de 5 a. m. a 8 a. m.

Este espacio será coordinado por la Federación de Patinaje de manera temporal hasta nuevo aviso.

"Además, siendo que aún se están recibiendo -y hasta el 19 de junio de 2026- solicitudes de uso por parte de las asociaciones y equipos que desarrollan escuelas de patinaje, se comunica que el uso, fuera del horario del alto rendimiento por parte de la Federación de Patinaje, será libre para las agrupaciones que trabajen en la enseñanza del patinaje y el público en general", comunicó el Icoder.

La institución también anunció que una vez definidos y ordenados estos horarios, se procederá a habilitar espacios para el uso exclusivo de estas agrupaciones y también de una manera libre.

"No obstante, dicho uso estará sujeto al cumplimiento obligatorio de las medidas de seguridad correspondientes, en particular la utilización de equipo de protección personal, en virtud de que se trata de una infraestructura deportiva especializada", añadió el texto.

Las solicitudes de uso deben tramitarse al correo [email protected].

