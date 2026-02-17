¡Atención, deportistas! Así fue como la Federación de Surf logró histórico patrocinio en deporte tico

Si hay un tema que genera debate en el deporte costarricense es la publicidad de bebidas alcohólicas. De todos es conocido que la Sala Constitucional ha declarado repetidamente inconstitucionales los proyectos de ley que buscan permitir ese patrocinio, pero la Federación de Surf rompió el molde y le encontró la comba al palo, como se dice popularmente.﻿

Se trata de un patrocinio alcanzado por la marca Corona Cero, una bebida que tiene 0% alcohol. Lo que abre la puerta para que otros deportistas o disciplinas puedan acceder a ello.

Teletica.com buscó a los involucrados para conocer mayores detalles de cómo lo gestaron, ya que es el segundo año que está en el Circuito Nacional de Surf.

"El acercamiento entre la Federación de Surf de Costa Rica y Corona Cero se dio en el marco del Circuito Nacional de Surf de 2025. En enero de ese año, el comité director del torneo le envió una consulta a la unidad de asesoría legal del Icoder, para corroborar si podíamos recibir su patrocinio para los torneos, así como lo hace la marca a nivel mundial en múltiples eventos de surf", informó la Federación de Surf ante consulta de este medio.

A pesar de saber que no es una bebida alcohólica, se prefirió tener una comunicación con el Icoder de manera previa y así poder avanzar "con esta alianza tan importante para nuestro campeonato".

Ante dicha consulta, el departamento legal del Icoder le respondió a la Federación de Surf lo siguiente:

"De acuerdo con la consulta realizada sobre el patrocinio de una empresa que tiene entre sus productos bebidas alcohólicas y no alcohólicas en un evento deportivo, de conformidad con La Ley N° 10 Ley sobre la venta de licores y la Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico N° 9047, ambas normativas hacen alusión a los eventos deportivos realizados en gimnasios, estadios o centros educativos, donde no hayan menores de edad se les dará licencia a las empresas y a los establecimientos las patentes correspondientes de manera temporal", cita la respuesta.

Posteriormente se añade que "sin embargo, en la normativa de la norma no presentan un caso explicito como al que nos referimos, es por esto que de acuerdo a la misma interpretación de la norma, esta unidad jurídica indica que en caso de que la empresa como tal tenga en sus productos ambas clases de bebidas y cada uno se representa por su nombre y características no se encuentra ningún incumplimiento de la norma, siempre y cuando en el evento deportivo el patrocinio sea claro y exclusivo a la bebida no alcohólica". Y se agrega: "Si la empresa como tal tiene en su razón social el nombre de la empresa que es conocida principalmente por bebidas alcohólicas, pero representa de manera comercial o con nombre comercial a la bebida no alcohólica esta puede hacer presencia de marca o patrocinio en dicho evento deportivo".

Por último, el Icoder les puntualizó: "Es importante indicar que debe quedar claro y no generar confusión o publicidad a otras bebidas de la marca que si poseen alcohol, esto se debe cuidar de manera audio visual, de sonido y gráfica, de lo contrario se estaría actuando con vicio y en contra de la normativa nacional".



Por lo anterior, es que la Federación de Surf buscó esta nueva alianza, ya que el objetivo es que cada año los torneos sean más profesionales y que se conviertan en una plataforma internacional, "para que los surfistas costarricenses puedan estar mejor preparados y más cerca de alcanzar la meta de consolidar su carrera deportiva".

"El talento abunda en nuestras costas y, con el apoyo de la empresa privada, estamos seguros de que el Circuito Nacional de Surf será esa ventana que los jóvenes atletas necesitan", añadieron desde la Federación.



Por su parte, este medio también buscó la reacción de Corona Cero, por medio de Tanya Herrera, de Marketing Head de AMBEV Costa Rica: