¡Atención, corredores! Todos los detalles de la Maratón de San José 2026
Este martes se dio el banderazo de salida para uno de los eventos más esperados para los amantes del atletismo.
La Maratón de San José es uno de los eventos de atletismo que más esperan los corredores y este martes tuvo el banderazo de salida para la edición 2026.
La organización informó que la octava edición de la carrera se realizará la domingo 7 de junio de 2026 y tendrá las distancias de 5 kms, 10.5 kms, 21 kms y 42 kms.
La salida y meta estará ubicada e
n el mismo lugar de siempre: el Parque Central.
Tradicionalmente, hay un factor que esperan los atletas y es la medalla. Para esta ocasión será la letra “S”. Hay que recordar que se forma la palabra San José y cada año se entrega una letra.
Los organizadores detallaron que esperan 5.000 corredores.
Costo de inscripciones:
5 kms: $38
10.5 kms: $45
21 kms: $55
42 kms: $65
Las inscripciones ya están disponibles en el sitio web del evento.