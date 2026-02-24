¡Atención, corredores! Todos los detalles de la Maratón de San José 2026

La Maratón de San José es uno de los eventos de atletismo que más esperan los corredores y este martes tuvo el banderazo de salida para la edición 2026.

La organización informó que la octava edición de la carrera se realizará la domingo 7 de junio de 2026 y tendrá las distancias de 5 kms, 10.5 kms, 21 kms y 42 kms.

La salida y meta estará ubicada e

n el mismo lugar de siempre: el Parque Central.

Tradicionalmente, hay un factor que esperan los atletas y es la medalla. Para esta ocasión será la letra “S”. Hay que recordar que se forma la palabra San José y cada año se entrega una letra.

Los organizadores detallaron que esperan 5.000 corredores.

Costo de inscripciones:

5 kms: $38

10.5 kms: $45

21 kms: $55

42 kms: $65

Las inscripciones ya están disponibles en el sitio web del evento.