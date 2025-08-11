¡Atención, corredores! Pista azul de La Sabana será intervenida para mejoras

¡Atención, corredores! Si usted es de los que entrena en la popular Pista Azul de La Sabana tiene que saber que esta estructura será intervenida.



Así lo anunció Donald Rojas, ministro de Deportes en una entrevista con Teletica.com.





Rojas indicó que la estructura presenta fisuras que deben ser corregidas.

"A la pista azul sí se le hicieron unas mejoras por parte de una empresa privada que las donó y hemos notado, en los últimos días, que tiene unas reventaduras esta infraestructura y vamos a abordarlas como corresponde", comentó Rojas.

El jerarca expresó que el problema data desde la construcción de la pista.

﻿"Hay un error de diseño en la fecha en que se hizo la pista que no estableció una buena cimentación para lograr que en el cambio de invierno y verano el tema de la expansión y contracción del terreno no fisure la pista", añadió.



Donald expresó que por eso debía ser intervenida y especificó que ya está adjudicada la licitación para la reparación del patinódromo, de las canchas de baloncesto de La Sabana y también para la construcción de una cancha de baloncesto en el Parque de La Paz.

