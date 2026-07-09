¡Atención, corredores! Nace la Media Maratón La Alborada
La competencia será el 23 de agosto y tendrá distancias de 7 kms, 14 kms y 21 kms.
Mucha atención amantes del atletismo, porque el domingo 23 de agosto se realizará la primera edición de la Media Maratón La Alborada, con distancias de 7 kms, 14 kms y 21 kms, con salida a las 5:30 a. m. desde Plaza Cityzen y el AC Hotel San José Airport.
Esta competencia no es solo una experiencia deportiva, sino que busca impulsar el turismo, fortalecer la economía local y promover estilos de vida saludables, así como las costumbres y tradiciones del cantón de Belén.
"Queremos que cada persona que participe viva mucho más que una carrera. Queremos que sienta la energía de un pueblo que despierta unido, que celebra sus tradiciones y que construye nuevas historias alrededor del deporte y la comunidad" , indicó la organización.
¿Qué es la alborada?
La alborada representa el despertar, el inicio de un nuevo día, de fijarse metas y de oportunidades.
Una carrera con impacto
La Media Maratón La Alborada pretende generar un impacto positivo en diferentes áreas:
- Promoción de estilos de vida saludables y la práctica del deporte.
- Apoyo, visibilidad y concientización de iniciativas en favor de atletas con discapacidad.
- Generación de oportunidades para comercios, emprendedores y aliados estratégicos.
- Fortalecimiento del sentido de identidad y pertenencia de la comunidad costarricense.
- Proyección de Belén como un destino para eventos deportivos de primer nivel.
Ficha del evento
Nombre del evento: Media Maratón La Alborada 2026
Fecha: Domingo 23 de agosto
Lugar: Belén, Heredia, Costa Rica
Salida y meta: Plaza Cityzen y AC Hotel San José Airport
Distancias: 7 kilómetros, 14 kilómetros y 21 kilómetros
Hora de salida: 5:30 a. m.
Organización: H.O.D / Global Sport Costa Rica
Avales deportivos: FECOA e ICODER