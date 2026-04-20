¡Atención, corredores! Media Maratón La Paz cambia de fecha

La clásica carrera Media Maratón La Paz ya no se realizará el 1° de mayo como es tradicional, así lo dio a conocer la organización del evento deportivo.

Ahora, la competencia quedó calendarizada el 9 de agosto en las distancias de 10 kms y 21 kms.

"Por razones ajenas a nuestra voluntad", indicaron los organizadores del evento en un comunicado de prensa.

Los atletas inscritos que deseen desinscribirse podrán solicitar la devolución de la inscripción remitiendo un correo electrónico indicando "solicitud de devolución de la inscripción".

También se debe adjuntar copia de la identificación, de la confirmación de inscripción y la información de la cuenta IBAN.

El plazo para solicitar la devolución inicia el lunes 20 de abril 2026 y concluye el viernes 24 de abril 2026.

Las devoluciones se estarán realizando a más tardar 48 horas después de solicitadas.

