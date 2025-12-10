¡Atención, corredores! Maratón San José anuncia su nueva fecha

La Maratón de San José regresará el próximo año. La competencia será el 7 de junio, según informó el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José.

Ya está fecha está confirmada con la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa), según detalló la organización del evento.

Regularmente, este evento se realizaba en mayo, aunque este 2025 no se llevó a cabo.

La organización detalló que “esta decisión responde al compromiso de ofrecer un evento deportivo de la más alta calidad, garantizando la seguridad y bienestar de todas las personas participantes”.

Más adelante se brindarán más informaciones sobre la apertura de las inscripciones y recorrido.