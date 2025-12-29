¡Atención, corredores! Carrera San Silvestre cambia de hora

La popular competencia de atletismo San Silvestre anunció un cambio de última hora. Ahora comenzará a las 6 a. m. y no a las 7 a. m.

"Al correrse entre semana y siguiendo la recomendación de la Policía de Tránsito, este horario nos permite un mejor orden vial y sobre todo, cuidar la seguridad de cada atleta para que disfruten la carrera desde el primer paso", informó Global Sport, la organización del evento.

Hay que recordar que los paquetes continúan entregándose este lunes hasta las 6 p. m. en el hotel Crowne Plaza.

