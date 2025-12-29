EN VIVO
Clock

de HS

Otros deportes

¡Atención, corredores! Carrera San Silvestre cambia de hora

La popular competencia para cerrar el año tuvo un cambio importante de última hora.

Carrera San Silvestre. Foto: Facebook Global Sport.
Carrera San Silvestre. Foto: Facebook Global Sport.
Por Daniel Jiménez 29 de diciembre de 2025, 10:14 AM

La popular competencia de atletismo San Silvestre anunció un cambio de última hora. Ahora comenzará a las 6 a. m. y no a las 7 a. m.

"Al correrse entre semana y siguiendo la recomendación de la Policía de Tránsito, este horario nos permite un mejor orden vial y sobre todo, cuidar la seguridad de cada atleta para que disfruten la carrera desde el primer paso", informó Global Sport, la organización del evento.

Hay que recordar que los paquetes continúan entregándose este lunes hasta las 6 p. m. en el hotel Crowne Plaza.

Cambio de hora en inicio de Carrera San Silvestre

Rutas

Un poco de historia de la San Silvestre

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas