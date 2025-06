¡Atención, corredores! Boston anuncia cambios en su clasificación si marca fue realizada en descenso

La Asociación Atlética de Boston (BAA) anunció, este lunes, las actualizaciones de inscripción para las ediciones 2026 y 2027 y también comunicó los nuevos procedimientos para las carreras clasificatorias de descenso.



Inscripción para Boston 2026



La inscripción para el Maratón de Boston 2026 se realizará del 8 al 12 de setiembre de 2025.

Aquí los tiempos por edad y género para clasificarse:



Clasificación para Boston 2027:



Se abrirá el sábado 13 de setiembre de 2025, un día después del cierre de la Semana de Inscripciones para el evento de 2026. Las fechas exactas se anunciarán próximamente.

Nuevos procedimientos para el recorrido de descenso neto en las carreras clasificatorias a Boston



La organización de la Maratón de Bostón informó que busca "garantizar que los atletas compitan y soliciten su inscripción sin ventajas sustanciales sobre sus compañeros".

"En colaboración con científicos de datos y revisando los datos de resultados aplicables desde 2022 hasta la actualidad, la BAA ha analizado estudios y hallazgos que demuestran que los atletas que clasifican en recorridos con al menos 457,2 metros (1500 pies) de desnivel neto entre la salida y la meta obtienen una ventaja de tiempo sustancial sobre los que clasifican en eventos con un desnivel neto inferior a 457,2 metros (1500 pies)", comunicó la organización.

Por ese motivo, a partir de la inscripción para el Maratón de Boston 2027, los resultados de clasificación de cualquier recorrido con un descenso neto de 1500 pies (457,2 metros) o más incurrirán "en un ajuste de tiempo en los resultados al momento de enviarse para la inscripción al Maratón de Boston".



El siguiente ajuste en las reglas entrará en vigencia a partir de la ventana de clasificación del Maratón de Boston 2027, que se abrirá el 13 de septiembre de 2025.



"Los nuevos ajustes al recorrido de descenso son el siguiente paso en nuestro proceso de inscripción para el Maratón de Boston, que está en constante evolución. Queríamos dar a los atletas y a los eventos tiempo suficiente para prepararse antes del período de inscripción del Maratón de Boston de 2027. Sabemos que los atletas planifican sus maratones clasificatorios con mucha antelación", comentó Jack Fleming, presidente y director ejecutivo de la BAA.



Definición de descenso neto: La BAA define el descenso neto como la diferencia de elevación entre los puntos de inicio y finalización de un evento. 1500 pies equivalen a 457,2 metros.



Indexación de resultados de descenso:



Los tiempos de clasificación verificados de cualquier recorrido con un descenso neto de entre 1,500 y 2,999 pies (457,2 metros y 914,1 metros) incurrirán en un ajuste de tiempo de cinco minutos (+5:00 minutos) en los resultados una vez enviados a la BAA para su revisión.

Los tiempos de clasificación verificados de cualquier recorrido con un descenso neto de entre 3000 y 5999 pies (914,2 metros y 1828,5 metros) incurrirán en un ajuste de tiempo de diez minutos (+10:00 minutos) en los resultados una vez enviados a la BAA para su revisión.

Cualquier recorrido con un desnivel neto descendente de 6.000 pies (1.828,6 metros) o más no se permitirá para fines de clasificación para el Maratón de Boston.



Los índices de tiempo anteriormente mencionados se mantendrán vigentes al menos durante los próximos dos años, y la BAA se reserva el derecho de realizar ajustes adicionales en el futuro si lo considera necesario.



La organización informó sobre estos ejemplos:

El corredor A es un hombre de 18 años (marca de clasificación de 2:55:00). El corredor A cronometra 2:45:30 en un maratón con un descenso neto de 609,6 metros (2000 pies) de principio a fin. Al solicitar participar en el Maratón de Boston de 2027, su resultado se calculará con un índice de cinco minutos y se considerará 2:50:30 durante el proceso de revisión de la inscripción. Por lo tanto, su resultado se considerará 4 minutos y 30 segundos por debajo de su marca de clasificación de 2:55:00.



La corredora B es una mujer de 40 años (marca de clasificación de 3:35:00). Su tiempo es de 3:20:30 en un maratón con un descenso neto de 1524 metros (5000 pies) de principio a fin. Al solicitar participar en el Maratón de Boston de 2027, su resultado se calculará en diez minutos y se considerará 3:30:30 durante el proceso de revisión de la inscripción. Por lo tanto, su resultado se considerará 4 minutos y 30 segundos por debajo de su marca de clasificación de 3:35:00.



El corredor C es un hombre de 35 años (marca de clasificación de 3:00:00). El corredor C cronometra 2:58:00 en un maratón con un descenso neto de 762 metros (2500 pies) de principio a fin. Su resultado se calculará con un índice de cinco minutos y se considerará 3:03:00. Por lo tanto, su resultado se considerará 3 minutos por encima de su marca de clasificación de 3:00:00 y no podrá presentar una solicitud de clasificación.