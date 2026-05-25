¡Atención, atletas! Icoder asume logística para cuatro torneos internacionales de atletismo

Donald Rojas, director nacional del Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (Icoder), informó que será esta institución la que se encargue de la logística que se requieren los atletas de atletismo para la participación de Costa Rica en los próximos eventos internacionales.

Rojas se reunió este lunes con personeros de la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa) "dado los problemas de gestión que actualmente presenta esa federación".

"Desde el Icoder se gestionará para dar apoyo con inscripciones, traslado aéreo y uniformes, según se requiera en cada caso, para hacer realidad la participación de Costa Rica en estos eventos internacionales", comentó Rojas.

Los eventos:

XXXVI Campeonato Centroamericano Mayor de Atletismo, 6 y 7 de Junio en Managua, Nicaragua

Campeonato Iberoamericano de Atletismo Sub-20, del 19 al 21 de junio en Lima, Perú

Campeonato NACAC, Sub-18 y Sub-23, del 10 al 12 de junio en Tlaxcala, México

Campeonato Mundial Atletismo Sub-20, del 5 al 9 agosto 2026 en Oregon, USA

Otro punto importante que se tocó en el encuentro este lunes fue la importante de que la Fecoa convoque a una asamblea general a más tardar en el mes junio 2026.

El objetivo es que "sean los mismos asociados quienes, analicen la problemática actual del atletismo y se lleguen a acuerdos que beneficien a ese importante sector del deporte costarricense".

El Icoder hizo hincapié que acompañará a la Fecoa en este proceso y que respetará su autonomía, pero se mantendrá vigilante.A

