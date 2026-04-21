Atención, amantes del atletismo: 'Pitufollow' estará en Maratón San José

La Maratón San José 2026 confirmó este martes la presencia del popular español de ultrafondo Sergio Turull, más conocido como Pitufollow.



Pitufollow formará parte del evento del domingo 7 de junio a partir de las 5 a. m., que tiene distancias de 5K, 10K, 21K y 42K.



Adicional a la carrera, la figura participará en un Social Run y un conversatorio, indicó la entidad bancaria, que patrocina el evento.

“Esta es una iniciativa que nos une a través del esfuerzo, la disciplina y la salud; como reflejo de estas actitudes, nos enorgullece traer a un referente de las maratones a nivel mundial para que comparta con los corredores y viva la experiencia de correr en el país del “Pura Vida”, mencionó Natalia Suárez, Gerente de RRPP del BCR, patrocinador del evento

Se podrá interactuar con Pitufollow



Desde el 15 de abril el BCR habilitó la promoción “A correr con más libertad” en la que se sortearán 100 espacios exclusivos para asistir al conversatorio en el que Turull estará compartiendo experiencias, anécdotas y consejos.



Quienes deseen participar deben adquirir su pulsera a más tardar del 15 de mayo.



El Social Run se realizará el sábado 6 de junio a las 6 a.m. en el Parque Metropolitano la Sabana. Es abierto al público, con posibilidad de tomarse fotografías con Sergio hasta las 8 a. m.



Inscripciones a la maratón



Los corredores podrán inscribirse a través de este link. Las inscripciones tienen los siguientes costos:



5K: $38

10.5K: $45

21K: $55

42K: $65

Expo Maratón

La actividad se llevará a cabo el viernes 5 y sábado ﻿6 de junio en las instalaciones del Estadio Nacional:



Viernes: de 8 a. m. a 8 p. m.

Sábado: de 8 a. m. a 5 p. m.

﻿ Ficha Ténica Pitufollow

Sergio Turull, español de 37 años, informático y diseñador de profesión, quien lleva más de 14 años dedicándose a correr y a crear contenido deportivo para redes sociales.



Es mejor conocido como "Pitufollow", este apodo data de 2010 por una foto de perfil antigua con un pitufo azul.



Es un corredor de larga distancia y tiene miles de seguidores a través del mundo.