Así será la final del Tour Mundial de surf

Brissa Hennsesy busca coronarse como la mejor surfista del mundo en la gran final del Tour Mundial de surf de la WSL, que se disputará entre el 8 y el 18 de setiembre en California.



La nacional logró sellar su boleto este viernes, cuando terminó de segunda en la décima parada del campeonato, que se disputó en Tahití.

Allí se enfrentará a Carisa Moore, sembrada número 1, Johanne Defay (2) de Francia, la brasileña Tatiana Weston-Webb (3) y la histórica Stephanie Gilmore de Australia (5).

Presenting your WSL Final 5!



We will see you all in Trestles, CA for the #RipCurlWSLFinals September 8-16 @ripcurl_usa pic.twitter.com/6uCw5SbWYm