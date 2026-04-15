Así marchan los arreglos en techo del Gimnasio Nacional

El Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (Icoder) anunció que las mejoras en el techo del Gimnasio Nacional ya marchan en un 60%.

Los trabajos iniciaron desde febrero en el reducto deportivo y también en los gimnasios anexos.

El objetivo es rehabilitar sus condiciones funcionales, mediante la renovación de la membrana termoplástica en la cubierta, y elcambio del sistema de tragaluces, las láminas de policarbonato y canoas.

"Desarrollos Urbanísticos Almada SA es la empresa que ganó el proceso de contratación promovido por el Icoder, por casi ₡185 millones, que incluye el suministro de materiales, accesorios y la mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos, con el fin de preservar la infraestructura y garantizar su uso seguro y continuo", informó el Icoder en un comunicado.

En cuanto a los gimnasios anexos se estima que los trabajos finalicen en julio próximo.

¿Qué sigue en 2027 ﻿ ?

La institución informó que el siguiente paso será en 2027, aunque desde ya el Icoder trabaja en la elaboración de un cartel de licitación para la sustitución del sistema eléctrico y el sistema contra incendios.

También se mejorará la accesibilidad, la ventilación, la iluminación y la distribución interna del gimnasio.

Al mismo tiempo se trabajará en algunas modificaciones en la estructura de la fachada, servicios sanitarios, vestidores, oficinas, parqueos, y se adquirirá un nuevo sistema de audio, pantalla y marcadores deportivos, así como vallas electrónicas.