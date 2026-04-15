Así marchan los arreglos en techo del Gimnasio Nacional
Conozca aquí cuáles serán los pasos a seguir en 2027 sobre los cambios al reducto deportivo.
El Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (Icoder) anunció que las mejoras en el techo del Gimnasio Nacional ya marchan en un 60%.
Los trabajos iniciaron desde febrero en el reducto deportivo y también en los gimnasios anexos.
El objetivo es rehabilitar sus condiciones funcionales, mediante la renovación de la membrana termoplástica en la cubierta, y elcambio del sistema de tragaluces, las láminas de policarbonato y canoas.
"Desarrollos Urbanísticos Almada SA es la empresa que ganó el proceso de contratación promovido por el Icoder, por casi ₡185 millones, que incluye el suministro de materiales, accesorios y la mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos, con el fin de preservar la infraestructura y garantizar su uso seguro y continuo", informó el Icoder en un comunicado.
En cuanto a los gimnasios anexos se estima que los trabajos finalicen en julio próximo.
¿Qué sigue en 2027?
La institución informó que el siguiente paso será en 2027, aunque desde ya el Icoder trabaja en la elaboración de un cartel de licitación para la sustitución del sistema eléctrico y el sistema contra incendios.
También se mejorará la accesibilidad, la ventilación, la iluminación y la distribución interna del gimnasio.
Al mismo tiempo se trabajará en algunas modificaciones en la estructura de la fachada, servicios sanitarios, vestidores, oficinas, parqueos, y se adquirirá un nuevo sistema de audio, pantalla y marcadores deportivos, así como vallas electrónicas.