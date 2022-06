Así fue el rescate de la atleta Anita Álvarez tras desmayarse en Mundial de Natación

Por Daniel Jiménez | 22 de junio de 2022, 13:33 PM

Momentos de tensión se vivieron en el Mundial de Natación, en Budapest, Hungría, cuando la nadadora de Estados Unidos Anita Álvarez sufrió un desmayo tras su rutina y, por eso, tuvo que ser rescatada.

Su entrenadora, la española Andrea Fuentes, se lanzó a la piscina para auxiliarla.

El equipo estadounidense de natación informó que, actualmente, Anita está fuera de peligro.

"Ha sido un buen sustito, me he tenido que tirar porque no lo hacían los socorristas. Me asusté porque veía que no respiraba, pero ya se encuentra muy bien, a tope", expresó su entrenadora al diario deportivo Marca.





























Atleta estadounidense Anita Álvarez se desmayó tras su participación en el Mundial. Fotos: AFP.