Anillos olímpicos permanecerán en la Torre Eiffel al menos hasta 2028

"La propuesta que he hecho es que hasta 2028, es decir, hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, dejaremos los anillos en la Torre Eiffel y los Agitos [emblema paralímpico] en los Campos Elíseos", explicó Hidalgo en rueda de prensa.



"Y si aún así no podemos prescindir de estos importantes símbolos que nos recuerdan que los Juegos no fueron sólo un paréntesis, quizás permanezcan después de 2028 o tal vez no. Ya veremos", agregó la alcaldesa.