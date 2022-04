Andrey Amador sorteó la cuarta etapa del Tour de los Alpes

El ciclista costarricense Andrey Amador concluyó la cuarta etapa del Tour de los Alpes en el puesto 42 a tres minutos y 27 segundos del ganador, el colombiano Miguel Ángel López.

Amador sorteó 142,4 kilómetros entre Villabassa y Kals am Großglockner.

Este viernes se disputará la quinta y última carrera, que será de 115,9 kilómetros en la localidad de Lienz.

El tico de INEOS se ubica en la casilla número 50 de la clasificación general a 23:56 del líder, el español Pello Bilbao.

