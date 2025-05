Andrey Amador sigue dejando en alto el ciclismo tico

El ciclista costarricense Andrey Amador sigue dejando muy en alto el nombre de Costa Rica, pese a tener más de un año de retiro como profesional en la categoría de ruta.

El tico se dejó el primer lugar de la prueba Titan Desert de ciclismo de montaña extremo que se disputó en Marruecos en su mismo debut en la competición.

Amador logró dejarse la prueba pese a no ganar ni una sola etapa, pero desde la tercera largada tomó el primer lugar y no lo soltó, según indica el sitio web oficial.

“Hace 3 meses me dieron la confianza para estar aquí y hoy me veo ganador de la Titan Desert. Estoy muy contento, muy feliz, se lo quiero dedicar a mi familia, a toda la gente que ha creído en mí, mis amigos...Siempre he sido muy apasionado de la bicicleta, del ciclismo, ahora lo vivo de manera distinta, y en días como hoy me siento súper orgulloso”, destacó a la agencia EFE.