Andrea Vargas no competirá en el Mundial bajo techo por lesión

La atleta Andrea Carolina Vargas Mena no competirá en el Mundial Bajo Techo con sede en Belgrado, Serbia.

Vargas se reportó lesionada este martes previo a su salida de la ciudad de Portland, Estados Unidos, según comunicó esta noche la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa).

La velocista de 100 metros con vallas competiría en 60 metros con vallas.



Según la Fecoa, el representante de la nacional, Paul Doyle, informó que su ausencia se deberá a una molestia "de hace varios meses".

En el momento que se cuente con la documentación respectiva y la misma sea vista por la Comisión Técnica, la Fecoa se podrá referir al tema.



El Mundial bajo techo se realizaría del 18 al 22 de marzo próximo.

Polémica.

La semana anterior, Vargas se refirió específicamente a la campaña que realizó la futbolista de Alajuelense Noelia Bermúdez, quien publicó en su Twitter la idea de hacerle un SINPE Móvil al número 8983-8053, a nombre de Juan Manuel Vargas Morera, para que la tica se costeara su participación en la competencia internacional.

"Muchos saludos desde Oregon, Estados Unidos, quiero agradecer a todos los que me han escrito apoyándome para mi próxima competencia en el Campeonato Mundial bajo techo, me di cuenta de que la futbolista Noelia Bermúdez hizo una campaña para ayudar con este viaje. Me siento muy querida por atletas y mucha gente en Costa Rica, de corazón gracias y sepan que siempre daré mi mayor esfuerzo para representar a nuestra patria de la mejor manera", expresó Vargas, en un audio suministrado por Miguel Jara, asesor de prensa de la atleta.