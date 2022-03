Andrea Vargas devolverá dinero recaudado para el Mundial pues no podrá acudir por lesión

Una lesión en su último entrenamiento antes de viajar marginó a la tica Andrea Vargas de su participación en el Mundial Bajo Techo de Serbia, por lo que ella asegura que devolverá todo el dinero recaudado mediante un movimiento en redes sociales que buscó ayudarle.

Vargas sufrió una distensión muscular en su pierna derecha y de inmediato los médicos y fisioterapeutas le recomendaron reposo lo que la marginó de participar en el Mundial.

La velocista de 100 metros con vallas competiría en 60 metros con vallas.

“Más que el dolor agudo de la lesión me embarga mucho el hecho de no poder ir a competir por Costa Rica.

“Me había preparado para conseguir una marca histórica en dicha competencia y soñando en llegar a pelear una final en dicha competencia.

“Estoy segura que sanaré pronto para poder competir nuevamente por mí país”, indicó la atleta este miércoles en sus redes sociales.

Lea también Otros deportes Andrea Vargas no competirá en el Mundial bajo techo por lesión El representante de la nacional, Paul Doyle, comunicó que ha sido una molestia "de hace varios meses".

Previo a su viaje, el círculo cercano a la atleta aseguró que ella debería costarse el monto de $5.000 para estar en el evento: $1.500 de los tiquetes, cinco noches a $150 en el hotel, prueba de COVID-19, viáticos e hidratación.

Ante esto, la Fecoa aclaró que Vargas no tuvo que pagar por estos montos, pues es la misma organización del Mundial la que le reembolsará la inversión.

Sin embargo, la futbolista de Alajuelense Noelia Bermúdez, publicó en su Twitter la idea de hacerle un SINPE Móvil para que la tica se costeara su participación en la competencia internacional.

De ahí que ahora la tica busque como devolver este dinero a todos los que amablemente le colaboraron.

“Con respecto a la actividad en redes sociales convocada de manera solidaria por la futbolista Noelia Bermúdez, a la cual agradezco enormemente y a todos los que enviaron su colaboración, debo decir que recaudó suficiente dinero el cual quiero de volver en su totalidad a todas las personas que aportaron su granito de arena, por eso quiero que me escriban por mensaje privado de Instagram o Facebook y veré como hacer efectiva la devolución del dinero”, mencionó la atleta olímpica de Tokio 2020.

Lea también Otros deportes FECOA se sacude ante polémica con las hermanas Vargas Según la federación de atletismo Andrea no tuvo que pagar ni tiquetes aéreos, ni gastar en hospedaje para acudir al Mundial Bajo Techo.

Eso sí, Vargas aseguró que la situación ocurrida con la incertidumbre de su inscripción y la falta de fondos “no debería volver a ocurrir” y llega a “desgastar” más que una competencia.

“Quisiera que todo lo que aconteció antes en este proceso para acudir al Mundial con respecto a mi inscripción y gastos no se repita más. Es acongojante para uno como atleta y naturalmente para mi entrenador, el estrés de saber si uno compite o no por temas administrativos desgasta más que una competencia, esta es la segunda ocasión que sucede y la incertidumbre de saber si puedo acudir o no, nunca deben acompañar a un atleta”, aseveró.

El Mundial bajo techo se realizaría del 18 al 22 de marzo próximo.