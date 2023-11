Andrea Vargas ahora se enfoca en su siguiente objetivo: Clasificar a París 2024

“El otro año la temporada abierta igual estamos pensando en tal vez hacer algunos bajo techo, no puedo confirmarlo todavía, pero vamos a ver. Yo me lo tomo con mucha tranquilidad porque todavía falta un año para lo que son los Juegos Olímpicos, igual tenemos que volver a estar en buena forma el otro año para competir en unos Juegos Olímpicos, el nivel es sumamente superior. 

“Lo que me acuerdo es que hice una salida espectacular, nunca he hecho una salida tan buena y ahora se dio y nos da muchas buenas sensaciones para el próximo año, sentía un poco de presión y pegué dos vallas y eso me desajustó un poco y pude mantener el ritmo, la última valla era importante y mi entrenadora me dijo que saliera lo más rápido y eso fue donde pude asegurar la medalla de oro”, indicó Vargas.