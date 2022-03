Andrea Vargas agradece apoyo de los ticos para asistir al Mundial bajo techo

La velocista costarricense Andrea Vargas agradeció, este viernes, el apoyo de los ticos para poder competir en el Mundial bajo techo, que será en Belgrano, Serbia, del 18 al 22 de marzo próximo.

Vargas se refirió específicamente a la campaña que realizó la futbolista de Alajuelense Noelia Bermúdez, quien publicó en su Twitter la idea de hacerle un SINPE Móvil al número 8983-8053, a nombre de Juan Manuel Vargas Morera.

"Muchos saludos desde Oregon, Estados Unidos, quiero agradecer a todos los que me han escrito apoyándome para mi próxima competencia en el Campeonato Mundial bajo techo, me di cuenta de que la futbolista Noelia Bermúdez hizo una campaña para ayudar con este viaje. Me siento muy querida por atletas y mucha gente en Costa Rica, de corazón gracias y sepan que siempre daré mi mayor esfuerzo para representar a nuestra patria de la mejor manera", comentó Vargas, en un audio suministrado por Miguel Jara, asesor de prensa de la atleta.

En el círculo cercano de Andrea comentan que ella deberá costarse el monto de $5.000 para estar en el evento: $1.500 de los tiquetes, cinco noches a $150 en el hotel, prueba de COVID-19, viáticos e hidratación.

"C omo atleta profesional mi enfoque es cumplir con los dos grandes objetivos que son el Campeonato Mundial bajo techo, que ha sido un poco duro tratar de llegar ahí y en julio en el Mundial en Eugene, Oregón, Estados Unidos", añadió la atleta.



Este es el número para el Sinpe, a nombre del papá de Andrea Vargas.



89838053 JUAN MANUEL VARGAS MORERA



En Serbia, la nacional competirá en los 60 metros vallas y en 100 metros vallas en Eugene.

​Descargo

Marco Brenes, miembro de la Junta Directiva de la Federación Costarricense de Atletismo (FECOA) y coordinador de la Comisión Técnica, explicó su versión de los hechos ante la falta de apoyo a la nacional.





"Ella está clasificada al Mundial, por lo que no se cobra el hospedaje ni alimentación. Nosotros hablamos con la organización World Athletics para que nos ayudara, pero nos dijeron que no podían hacerlo porque tienen sus situaciones.





"Para hacer e l registro de Andrea en la competencia, se nos exige que tengamos los tiquetes y todo el respaldo, teníamos que esperar a que el representante de ella nos pasara todo eso, se había cerrado el periodo, pero nos lo ampliaron, esperaron que llegara el tiquete. Hablamos con doña Dixiana Mena, entrenadora de Andrea, que Andrea no tenía que pagar nada, que si ella quería acompañarla sí debía cubrir los gastos. Nos dijo que no se podía, que con que estuviera Andrea nos agradecía", contó Brenes.

Noelia sin Mundial

Por su parte, la marchista Noelia Vargas se quedó sin participar en la Copa del Mundo de Marcha de Omán, evento que se realizó el 4 y 5 de marzo.

Vargas se preparó en Jacó y también en el Volcán Irazú; pero, pese a haber realizado su proceso de entrenamiento, no pudo asistir a la cita deportiva.

Ante esto, Marco Brenes, de la FECOA, añadió que no hubo presupuesto.

"Para nadie es un secreto que estamos con problemas de presupuesto por los cambios que hubo en la forma de liquidación del Icoder, nosotros teníamos nota 100 y a final de año cambiaron de lineamientos y cuando se presentó la liquidación con los nuevos, algunos no calzaron. No tuvimos presupuesto del segundo semestre del 2021 ni el del 2022, aún no está aprobado", añadió.





En la FECOA acudieron al Comité Olímpico Nacional (CON), pero le explicaron que solo tienen ₡7 millones, actualmente, en su presupuesto.