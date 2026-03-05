André Solano y Juan Diego Hernández unen fuerzas en competencia internacional

El costarricense André Solano y el guatemalteco Juan Diego Hernández competirán con el Mercedes-Benz AMG GT3 EVO en el GT Challenge de las Américas 2026.

La dupla que reúne experiencia, títulos continentales y amplio conocimiento de los principales circuitos de la región.

Solano afronta la nueva temporada como campeón vigente del GT Challenge de las Américas 2025 en la categoría GTS Turbo.

“Cada año representa un reto distinto y ahora llegamos con carro y compañero nuevo. Contamos con un auto óptimo para las pistas de la región por su torque y además compartiremos equipo con Juan Diego, un piloto con gran experiencia y excampeón del certamen. Somos dos campeones que visualizamos resultados muy positivos”, expresó Solano.

Por su parte, el chapín Hernández, excampeón del GT Challenge de las Américas, regresa al campeonato tras varios meses fuera de competencia.

“Para mí es una gran alegría volver al GT Challenge de las Américas después de un tiempo ausente. Hemos trabajado desde inicios de año para llegar en la mejor forma posible y adaptarnos al nuevo auto y al equipo”, señaló Hernández.

La temporada GT Challenge de las Américas 2026 se disputará a lo largo de seis fechas internacionales. Iniciará el 21 de marzo en el Autódromo de Panamá y repetirá sede el 7 de junio. También irá a Guyana, República Dominicana y México, antes de celebrar su gran final el 6 de diciembre en Costa Rica, en el Circuito StarCars de Parque Viva.