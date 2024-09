Agrupación Cambio Olímpico solicita un visor internacional para elecciones del CON

Las elecciones del próximo Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Nacional comienzan a generar polémica. Los comicios se realizarán el 30 de setiembre y hay dos agrupaciones. Está Cambio Olímpico encabezado por Gabriela Traña y Evolución Olímpica con Henry Núñez como candidato.

Este viernes, la agrupación Cambio Olímpico envió un comunicado de prensa en el que solicita un visor internacional para elecciones del CON.



La solicitud se le envió a Alexander Zamora, presidente del CON, y busca garantizar transparencia y pureza del proceso eleccionario.

"Esta solicitud busca garantizar la transparencia y pureza del proceso eleccionario, ya que durante el proceso de presentación de la papeleta han existido una serie de irregularidades, las cuales se apartan de lo establecido por el Código de Ética del Comité Olímpico Internacional (COI)", informó la agrupación.

Además, se enumeran algunas "inconsistencias", según la papeleta Cambio Olímpico.

"Dentro de las principales inconsistencias destacan que, hasta la fecha, la Comisión de Asuntos Electorales (CAE) no ha respondido a la consulta enviada el 3 de setiembre sobre la forma en la que se llevará a cabo la votación durante la Asamblea del Nuevo Comité Ejecutivo del CON", señala el texto.

Según ellos, el hecho ha causado "incluso que diversas Federaciones expresen su preocupación ante tener que ejercer su voto de manera pública por temor a represalias en materia presupuestaria en caso de que su voto sea contrario a la papeleta oficialista".

Preocupación



“Respecto al proceso electoral me siento muy contenta con el acercamiento de las Federaciones, hemos tenido una excelente respuesta, pero si me preocupa que estas semanas que hemos estado presentando requisitos han habido muchas inconsistencias en el proceso que no respetan lo que establece el COI en cuanto a aspectos de justicia, de claridad y de transparencia, nos da temor que el día de la Asamblea no se respete el voto secreto como lo establece el Código de Ética", afirmó Gabriela Traña, candidata a presidenta por la papeleta Cambio Olímpico.