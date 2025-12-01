Adrenalina a tope: Desafío 4x4 Al Límite está de regreso
Todos los detalles de este evento que gusta mucho a los ticos.
El Desafío 4x4 Al Límite está de regreso el domingo 14 de diciembre en la pista Al Límite, ubicada en el Parque Valle Escondido, en Santa Ana.
El evento será a partir de las 8:30 a. m. y contará con un trazado exigente, diseñado para poner a prueba las destrezas de los pilotos y la potencia de los vehículos de las categorías A (8 cilindros), B (6 cilindros), C (4 cilindros) y la clasificación Absoluta.
La pista del Parque Valle Escondido tiene secciones técnicas, desniveles naturales y superficies que garantizan una experiencia intensa.
“El Desafío 4x4 Al Límite es más que una competencia, es una tradición que reúne a familias, pilotos y amantes del motor para cerrar el año con pura emoción. Queremos invitar a todos a vivir esta gran fiesta del todo terreno”, expresó Manrique Mata, gerente de Family Fun – RPMTV.
La organización confirmó las pruebas clásicas como las zonas de torsión, el río, las piedras, el Chirripó, las tucas, las gradas, el cráter y el codo, entre otras.
Para esta edición, la pista se amplió y el recorrido de la prueba será mayor en metros lineales y tiempo.
Intensa lucha
Todas las categorías presentan duros retos, por ejemplo, en la edición 2024, los campeones del fueron Keilor y Jeremy
Castro, al mando del vehículo número 42 El Barraco, en la categoría de 4 cilindros.
Además, Gustavo Canales y Marvin Soto, con el número 65 La Bestia, se dejaron la categoría de 6 cilindros. Jairo Cordero junto a César Rodríguez, conduciendo el número 34 Merlin, ganaron en la categoría de 8 cilindros.
Las entradas pueden adquirirse a través de www.passline.com en las localidades General y Palco Desafío. También los boletos estarán disponibles el día del evento en la entrada del Parque Valle Escondido.