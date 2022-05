Academia de MMA ayuda a cambiar vidas en Barrio Cuba.

El instructor siente satisfacción cuando puede tenderle la mano a alguien que lo necesita, aunque sabe que en algunos casos no se cumplen las metas.

"Aquí todos son de escasos recursos, pero eso no es impedimento. Aquí colaboramos a construir sueños. Incluso me llena de orgullo cuando me topo a algunas personas que me agradecen haber sido parte importante para ellos, pero también me duele cuando observo a quienes recaen", añadió.