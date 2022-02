Abandono, desinterés y frustración: Educadores relatan cómo nació y murió el Estadio Nuevo de Limón

Desde hace una semana volvió a estar en la palestra mediática el inmueble olvidado del Estadio Nuevo de Limón. Por el momento, hay pocas respuestas de las autoridades, pero abundan los testimonios de atletas, líderes comunales y educadores limonenses que piden a gritos que sus relatos sean escuchados con la finalidad de que su realidad cambie.

Primero fueron los velocistas Shermal Calimore y Joshua Clarke quienes tuvieron un accidente de tránsito mientras huían para no ser asaltados. Posteriormente, Ivanniz Blackwood también denunció haber sido víctima del hampa en el lugar. Todos ellos son atletas de gran proyección en el atletismo nacional.

Ahora, los educadores y líderes comunales, Reinaldo Knight y Alfonso Ching, brindan su testimonio. Ambos son voces autorizadas, vieron nacer y morir la estructura que dio vida a un ambicioso proyecto que ahora es un verdadero dolor de cabeza para el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).

Knight tiene 62 años y es educador en el Colegio Deportivo de Limón. Es miembro activo de la Asociación Caribeña de Atletismo y ve con gran frustración cómo, poco a poco, la juventud se queda sin espacios seguros donde hacer actividad física y sigue sin recibir respuestas de las entidades gubernamentales.

​"Todo empezó en 2009, nosotros mismos vimos toda la obra. Cuando terminaron de construirla, algunos nos acercamos a los ingenieros y les hicimos preguntas sobre el mantenimiento, hemos sido testigos de que el Icoder no le dio un trato adecuado a este proyecto y claro... bajo esas condiciones, ¿cómo no se va iba a deteriorar? No podría precisar con exactitud el tiempo, pero con poco de inaugurada ya estaba en mal estado", comentó Knight.

"¿Qué culpa tenemos nosotros?" Dice Reinaldo con un tono de resignación. Él fue uno de los profesores del Colegio Deportivo que brindaba clases debajo de las graderías del estadio.



"Nosotros dimos clases ahí de una forma deshonrosa para los estudiantes y para nosotros como profesionales, no ha habido voluntad política para que se consolide el proyecto. Pero ahora uno vuelve a ver hacia atrás y ya se cuestiona por qué ni siquiera los jóvenes pueden hacer actividad física. Yo mismo me he puesto ahí a barrer, limpiar, cortar zacate, intentar remodelar y cuidar la estructura", acotó.



Lea también Otros deportes Atletas claman por condiciones para entrenar ante peligros en el Estadio Nuevo de Limón Deportistas que han sido asaltados mientras entrenaban aseguran que los hechos son frecuentes.

​Criterio similar compartió su compañero de trabajo, Alfonso Ching, quien da clases en el Colegio Deportivo desde 2002. Tiene 57 años y aún siente la desazón por los hechos sucedidos recientemente y que han provocado que los prospectos del atletismo costarricense no puedan ni siquiera entrenar.

"Vimos nacer la pista y desde que se instaló, yo nunca vi que viniera nadie a barrer, a limpiar; yo no sé si la entregaron oficialmente o si ni siquiera se hizo un acto de entrega", contó Ching.

El educador relató que, mientras daba clases allí, fueron muchos los problemas que padecían sus compañeros de trabajo y los estudiantes. "Fuimos sujeto de constantes amenazas por el hampa, asaltaban a la gente cuando se desplazaban al recinto y también lo hacían dentro de las instalaciones. A algunos les hacían daño, es claro que no es un lugar apto, da lástima pensar en la inversión que se hizo, porque aquí hay demasiado talento".

En 2018, el Ministerio de Salud declaró el lugar como insalubre para brindar clases, por eso ahora esas clases se están llevando a cabo en el Polideportivo de Japdeva.

Lea también Deportes Atleta narra momentos de terror tras huir de un asalto en el Estadio Nuevo de Limón Shermal Calimore Solorzano sufrió golpes en el rostro y fracturas dentales y aseguró que estos hechos son frecuentes no solo para él sino, para otros atletas que llegan a las instalaciones del estadio limonense.

​Además, a Ching también le genera impotencia pensar en los atletas que no solo sufren de falta de apoyo económico, sino que ahora el ir a entrenar se convirtió en un calvario.

"¿Cómo no hacemos nada ante la cantidad de niños que estamos perdiendo en el deporte? Limón siempre ha tenido grandes deportistas, pero ¿qué hemos recibido a cambio de poder regalar imagen internacional si tenemos una comunidad abandonada?", concluyó Alfonso.

Este medio consultó a la Municipalidad de Limón desde el pasado martes y también al Icoder, pero aún no ha obtenido ninguna respuesta.



Este jueves el tema de la seguridad de los atletas que entrenan en el Estadio Nuevo de Limón será expuesto en el Consejo de Deportes por Henry Núñez, representante del Comité Olímpico Nacional (CON).

Lea también Otros deportes Caso de atletas que corren peligro en el Estadio Nuevo de Limón se analizará en el Consejo de deportes Representante del Comité Olímpico Nacional tocará el tema este jueves.

​