¿A qué se expone un corredor al competir en carreras sin aval?

El atletismo siempre ha estado inmerso en un mar de burocracia a la hora de pedir permisos para realizar competencias, por lo que Teletica.com pone en la mesa a un organizador, al Ministerio de Salud y a la Federación Costarricense de Atletismo (FECOA).

La pasada edición de la Maratón de Cartago se realizó el 12 de junio y no tenía los permisos del Ministerio de Salud, por lo que salen a relucir algunas preguntas: ¿A qué se expone un corredor que haga estas competencias? Y también, ¿Cuáles consecuencias podrían tener los organizadores de estos eventos?

Marco Brenes, director de la FECOA, explicó que los atletas y entrenadores afiliados que compitan en estas carreras se exponen a una sanción y a expulsión de selecciones nacionales.

"Hace tres años se le hizo un castigo a Álvaro Sanabria, quien se vino a Costa Rica a correr una carrera de esas y no fue convocado a la Selección Nacional pese a ser campeón nacional de campo traviesa", comentó Brenes.

En criterio de Brenes, "de todas las carreras que se están haciendo sin aval, le pasamos el parte al Icoder y a las diferentes oficinas del Ministerio de Salud, nos hemos dado cuenta de lo que se está haciendo".

Y agregó: “Se supone que en este tipo de carreras no respaldan al atleta si se ganó un premio y no se lo dan, ya que el atleta no tiene derecho a reclamar. Las pólizas de salud son bajas y a veces quedan expuestos, hemos tenido situaciones que se han dado antes y la póliza solo cubría ₡500.000".

Por su parte, Rodolfo Villalobos, organizador de la Maratón de Cartago, indicó que el Ministerio de Salud "nunca nos notificó nada".

Villalobos se defendió al expresar que "nunca recibió respuesta, ellos (Salud) nos contactó el viernes porque habían traspapelado los documentos".

Mientras tanto, Salud indicó vía correo electrónico que “para este evento en específico, el Área Rectora de Salud de Cartago no otorgó permiso a los organizadores, debido a que la solicitud fue presentada fuera de tiempo y con requisitos incompletos”.

"Es importante indicar que desde el Área Rectora de Salud de Cartago se tiene conocimiento que la carrera fue realizada, por lo que se procedió a dar parte a la Fuerza Pública el día sábado", indicaron.

¿Peligran los corredores que lograron tiempo para Boston?

Rodolfo Villalobos indica que todos los corredores que lograron marca para asistir a la prestigiosa Maratón de Boston no corren peligro.

"No es cierto, uno necesita tres requisitos, el aval de la asociación paralela a Word Athletics que reúne a los organizadores de maratones del mundo, tenemos una ruta certificada, que la maraton tenga más de dos ediciones y que la hayan terminado más de 20 personas. Nunca se ha avalado con la federación. Boston es una institución privada y nadie le puede decir qué cosas no hacer", comunicó Villalobos en entrevista con Teletica.com.

Villalobos envió a este medio un escrito con fecha del 26 de mayo en el que se destaca que para sacar un aval no se necesita el visto bueno de la FECOA. Además, dijo que en el evento deportivo efectuado en Cartago había tres pólizas para los participantes.

Por su parte, Marco Brenes, técnico de la FECOA, detalló: "Hemos hecho la consulta a la organización de Boston y ellos siempre nos salen con una o con otra, nos brindan una respuesta muy incierta".

Versión del Ministerio de Salud



Por su parte, Salud amplió sobre las implicaciones que tiene participar en carreras de atletismo sin aval del Ministerio de Salud.

¿A qué se expone un participante de un evento sin aval del Ministerio de Salud?



El Ministerio de Salud no tiene competencia sobre la exposición de los corredores que asistan a un evento sin el aval de Salud, sin embargo, por su seguridad, se insta a la población en general que antes de inscribirse a cualquier actividad de esta índole, proceda con la verificación del aval por parte del Ministerio de Salud y comprobación de las pólizas necesarias para este tipo de actividades.

¿Qué consecuencias puede tener el organizador del evento?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud, Decreto Ejecutivo No. 39472-S, una actividad que se realice sin la debida autorización sanitaria puede ser suspendida o cancelada y además se podría establecer una multa en contra del organizador correspondiente a un salario base.

¿Es responsabilidad del Ministerio de Salud velar porque no se haga el evento?



Con base en lo establecido en la Ley General de Salud, el Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud, Decreto Ejecutivo No. 39472-S y la Ley para regular los eventos deportivos en vías públicas terrestres, N° 9920, es responsabilidad del Ministerio de Salud gestionar la solicitud de Autorización Sanitaria para las actividades de este tipo.

En caso de que esta sea otorgada; la institución tiene la responsabilidad de ejecutar las inspecciones de control para verificar las condiciones y el cumplimiento de la legislación sanitaria.

Para el caso en mención (Maratón de Cartago) no fue otorgada la autorización sanitaria, lo cual fue notificado a la parte interesada y se procedió al cierre del caso, no obstante y de forma preventiva por parte de esta Dirección, el día 11 de junio del presente año se puso en conocimiento de la Dirección de Fuerza Pública de Cartago, Sub-Región 3 y de la Dirección Regional de Tránsito de Cartago, como instituciones con potestad legal de intervención, que la actividad denominada "Media Maratón Cartago, MCD" organizada por la Asociación Deportiva Chronotrack, no contó con la autorización sanitaria por parte del Ministerio de Salud, esto con el fin de proceder a su intervención en caso de ser necesario, de lo cual se dieron por enterados.

¿Qué responsabilidad tiene el Ministerio de Salud de que se haya hecho el evento?

Si una actividad carece de autorización sanitaria, la responsabilidad sobre cualquier contingencia asociada a la realización de esta recae sobre el organizador.