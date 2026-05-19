30 atletas piden revisar por qué quedaron sin beca del Icoder

Un total de 30 atletas enviaron la documentación necesaria a la Comisión de Selecciones Nacionales para que se revise por qué quedaron excluidos de la becas de renovación que entregó el Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (Icoder).

Teletica.com consultó específicamente por el caso del judoca Sebastián Sancho y el nadador Alberto Vega, quienes asistieron a París 2024 y ahora se quedaron sin recibir dinero del Icoder.

"El Reglamento de Becas establece los mecanismos a través de los cuales los atletas que pudieron verse afectados con una resolución de la Comisión de Selecciones Nacionales podrían solicitar una revisión del fallo. Hasta este 18 de mayo, se han recibido 30 casos de revisión, entre los que se encuentran los mencionados", citó Donald Rojas, director del Icoder.



Desde el Icoder explicaron que los incentivos económicos son otorgados en relación con el rendimiento del año anterior.



"Es importante recordar que los incentivos a atletas de alto rendimiento son otorgados con base en resultados obtenidos en el último año de competencia, por lo que se debe entender que, en el caso de los atletas que asistieron a Juegos Olímpicos 2024, la Comisión de Selecciones debió tomar en cuenta para el análisis los resultados obtenidos durante el 2025", añadió Rojas vía correo electrónico.

¿Qué dijeron los atletas?

Ambos deportistas solicitaron ayuda a las federaciones de Judo y Deportes Acuáticos para poder tener su respaldo durante el proceso de revisión.

El año anterior, Sancho recibió ₡400.000 por mes, mientras que Vega ₡250.000.



Teletica.com conversó con ambos atletas. Sancho destacó que es una falta de respeto que lo sucedido.

"Me extrañó bastante no estar dentro de la lista. El año pasado clasifiqué a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y puede que para ellos no sea un resultado muy sobresaliente. "Busco aprovechar los eventos en los que compito, entreno duro, he estado constante en todo y me parece una falta de respeto de parte de ellos ya que no averiguan bien el proceso que yo tengo. Tal vez no hay suficiente equipo para abarcar la cantidad de atletas", comentó Sancho.



Por su parte, Vega detalló que está a la espera de recibir la respuesta luego de su apelación presentada.

"La verdad, todavía no te puedo decir nada muy concreto, solo que mi federación me ayudó a mandar una carta pidiendo una explicación al respecto. Luego me dijeron que mandara una carta a la comisión de becas pidiendo una reevaluación de mi caso.



"Luego de eso la mandé y me respondieron que la van a analizar; sin embargo, eso fue hace como tres días, por lo que todavía no tengo una respuesta muy clara al respecto", citó Vega.

