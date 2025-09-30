12 surfistas representarán a Costa Rica en el Mundial Junior de Perú

Selección Nacional Junior de surf estará representando a Costa Rica en el Mundial de la categoría, que se disputará entre el 5 y el 14 de diciembre en Punta Rocas, Perú.

En total, serán 12 atletas los que vestirán la camiseta patria en este certamen internacional.

Sub-18 masculino

Dencell Reyes

Romeo Stone

Ethan Hollander

Sub-18 femenino

Erika Berra

Mikela Castro

Lucía Cristi

Sub-16 masculino

Amets Garai

Kian Jirón

Carden Jagger

Sub-16 femenino

Mikela Castro

Lucía Cristi

Zoe Ruiz

La escogencia se basó en parámetros como el ranking del Circuito Nacional de Surf y el desempeño en otros torneos, como el caso de Ethan Hollander, quien compite en Estados Unidos.

Además, cuatro surfistas tendrán su debut en un Mundial ISA Junior: Zoe Ruiz (Tamarindo), Amets Garai (Jacó), Kian Jirón (Puerto Viejo, Limón) y Carden Jagger (Playa Grande, Guanacaste).