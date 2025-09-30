12 surfistas representarán a Costa Rica en el Mundial Junior de Perú
La competencia se desarrollará en Perú.
Selección Nacional Junior de surf estará representando a Costa Rica en el Mundial de la categoría, que se disputará entre el 5 y el 14 de diciembre en Punta Rocas, Perú.
En total, serán 12 atletas los que vestirán la camiseta patria en este certamen internacional.
Sub-18 masculino
Dencell Reyes
Romeo Stone
Ethan Hollander
Sub-18 femenino
Erika Berra
Mikela Castro
Lucía Cristi
Sub-16 masculino
Amets Garai
Kian Jirón
Carden Jagger
Sub-16 femenino
Mikela Castro
Lucía Cristi
Zoe Ruiz
La escogencia se basó en parámetros como el ranking del Circuito Nacional de Surf y el desempeño en otros torneos, como el caso de Ethan Hollander, quien compite en Estados Unidos.
Además, cuatro surfistas tendrán su debut en un Mundial ISA Junior: Zoe Ruiz (Tamarindo), Amets Garai (Jacó), Kian Jirón (Puerto Viejo, Limón) y Carden Jagger (Playa Grande, Guanacaste).