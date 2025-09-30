EN VIVO
12 surfistas representarán a Costa Rica en el Mundial Junior de Perú

La competencia se desarrollará en Perú.

Erika Berra. Fabián Sánchez
Por Adrián Fallas 30 de septiembre de 2025, 8:17 AM

Selección Nacional Junior de surf estará representando a Costa Rica en el Mundial de la categoría, que se disputará entre el 5 y el 14 de diciembre en Punta Rocas, Perú. 

En total, serán 12 atletas los que vestirán la camiseta patria en este certamen internacional. 

Sub-18 masculino 

Dencell Reyes 

Romeo Stone 

Ethan Hollander 

Sub-18 femenino 

Erika Berra 

Mikela Castro 

Lucía Cristi 

Sub-16 masculino 

Amets Garai 

Kian Jirón 

Carden Jagger 

Sub-16 femenino 

Mikela Castro 

Lucía Cristi 

Zoe Ruiz 

La escogencia se basó en parámetros como el ranking del Circuito Nacional de Surf y el desempeño en otros torneos, como el caso de Ethan Hollander, quien compite en Estados Unidos. 

Además, cuatro surfistas tendrán su debut en un Mundial ISA Junior: Zoe Ruiz (Tamarindo), Amets Garai (Jacó), Kian Jirón (Puerto Viejo, Limón) y Carden Jagger (Playa Grande, Guanacaste). 

