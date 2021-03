Ya son 23 los cambios en gabinete de Alvarado

La salida de André Garnier como ministro de enlace con el sector privado hace que la lista de cambios en el gabinete Alvarado llegue ya a 23.

Garnier aseguró este lunes que ya había alcanzado la mayoría de los objetivos trazados y por eso regresaba a sus actividades privadas y a dedicarle tiempo su familia.

​Las salidas se han dado por distintas razones; algunas por mejores oportunidades laborales en entidades en el exterior, otras por desgaste político y otras por desacuerdos con el mandatario.

Así las cosas, el Poder Ejecutivo actual ha sido el más inestable, superando al de Laura Chinchilla que tenía 21 cambios en cuatro años.

¿Qué piensa el presidente?

Consultado al respecto, el mandatario Carlos Alvarado dijo que no tiene una particular preocupación por estos cambios, pues cree que lo que importa son los logros y no los cambios que se den durante su gestión.

Este es un recuento de las personas que han dejado su cargo en el poder ejecutivo desde que empezó la administración actual.

1. Luis Adrián Salazar (Ciencia y Tecnología)​

2. Epsy Campbell (Relaciones Exteriores)

3. Manuel Ventura (Relaciones Exteriores)

4. Guiselle Amador (Salud)

5. Juan Carlos Mendoza (Comunicación)

6. Nancy Marín (Comunicación)

7. María Fullmen (Desarrollo Social)

8. Édgar Mora (Educación)



9. Rodolfo Piza (Presidencia)

10. Víctor Morales Mora (Presidencia)

11. Marcelo Prieto (Presidencia)

12. Steven Núñez (Trabajo)

13. Geaninna Dinarte (Trabajo, actualmente ministra de la Presidencia)

14. Edna Camacho (Coordinación Económica)

15. Marcia González (Justicia y Paz)

16. Rocío Aguilar (Hacienda)

17. Rodrigo Chaves (Hacienda)

18. María Amalia Revelo (Turismo)

19. Dyalá Jiménez (Comercio Exterior)

20. Carlos Manuel Rodríguez (Ambiente)

21. Patricia Vega (Niñez y Adolescencia)

22. Patricia Mora (Condición de la Mujer)

23. André Garnier (Enlace sector privado)