Vecino de San José gana ₡40 millones con raspadita de la JPS

La Junta de Protección Social (JPS) confirmó, este martes 13 de enero, a través de su página oficial de Facebook, que un vecino de San José resultó ganador de ₡40 millones al participar en la raspadita del 180° Aniversario.

El afortunado obtuvo el premio mayor de esta edición especial, que celebra más de un siglo y medio de labor solidaria en el país.

La raspadita forma parte de una serie conmemorativa lanzada bajo el lema “Celebrando Solidaridad y Compromiso Social”, con la cual la JPS destaca su trayectoria histórica y el impacto social que generan sus juegos en beneficio de programas de ayuda social.

La institución no brindó más detalles sobre el ganador. Teletica.com tiene en trámite una entrevista con el vocero encargado.

Imagen tomada del Facebook de la JPS.

​