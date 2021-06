Saldarriaga renuncia como asesor: "No he cometido ningún delito"

Camilo Saldarriaga, asesor y hombre de confianza del presidente Alvarado, renunció a su cargo esta tarde, luego de que trascendiera que es uno de los investigados en un supuesto caso de corrupción denominado policialmente como "Cochinilla".

Su decisión fue dada a conocer mediante un comunicado en el que dice que su conciencia está "plenamente tranquila y que no ha cometido ningún delito".

Saldarriaga explicó que en ningún momento ha recibido ningún tipo de dádiva o beneficio por su trabajo y que así lo demostrará en el proceso judicial.

"Me encuentro en libertad y he dado y daré toda la colaboración posible a las autoridades judiciales en su investigación, por qué sé que el proceso permitirá verificar que no he incurrido en ningún delito", comunicó.

Agregó que no tiene ni ha tenido contacto con procesos de contratación pública y que la única razón por la que es parte de la investigación es porque monitoreada la ejecución del presupuesto nacional y articulaba con la Tesorería Nacional el giro de transferencias a instituciones como CONAVI, algo "absolutamente ordinario y legal".

"Con el fin de asumir el proceso y demostrar mi plena inocencia sin afectar el trabajo del Poder Ejecutivo, he presentado mi renuncia a mi cargo a partir del día de hoy", aseveró.