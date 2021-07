Rolando Araya: "No me echan, me voy"

Este viernes el exaspirante a la presidencia por los verdiblancos, Rolando Araya Monge, anunció que renuncia a Liberación Nacional y a partir de hoy será candidato del partido Costa Rica Justa, movimiento liderado por el diputado Dragos Dolanescu.

"Se ha anunciado públicamente un proceso para sacarme del partido. No me echan, me voy" dijo en su carta enviada a Kattia Rivera, presidenta de Liberación Nacional.

"Me llevo los principios y valores que dieron nacimiento al viejo Liberación. Lideraré un nuevo partido que nos llevará hacia la estrella que guía el bienestar del mayor número" indicó en su misiva.

"Ideas nuevas"

"Veo al país en un gran peligro y quiero tener el poder para impulsar las ideas que pueden salvar a Costa Rica" dijo Araya en una conferencia de prensa realizada en el hotel San José Palacio.

"Se habla de muchas crisis, pero la más grave de las crisis es que no hay ideas y eso es lo que voy a tener yo en este partido: ideas nuevas" aseveró.

Araya agregó que tiene cuarenta años de trabajar como ingeniero químico y tiene el conocimiento para combatir el cambio climático, no como otros que son "ambientalistas de twitter".

Durante la conferencia de prensa también señaló que tendrá doble postulación, pues así se lo ofrecieron.

Doble postulación implica que participará como candidato a la presidencia de la República pero también podrá optar por una diputación en caso de que no sea elegido como mandatario.

Esta es el tercer partido con el que Rolando Araya aspira a la presidencia de la República. Antes lo había intentado con el propio Liberación Nacional y también con el partido Alianza Patriótica.

"Travesuras infantiles"

El aspirante del nuevo partido calificó de "travesuras infantiles" e intrascendente el hecho de que el tribunal de ética de Liberación Nacional abriera un proceso en su contra.

Agregó que sospecha que lo hicieron para intentar entorpecer su nuevo proyecto.

Lea también Nacional Tribunal de Ética PLN investiga a Araya por nueva aspiración presidencial El exprecandidato verdiblanco oficializará el anuncio este viernes.

​Hace apenas un par de meses Araya había aspirado a representar a Liberación Nacional en la contienda electoral para el 2022, pero quedó en un segundo lugar en la convención interna, superado por José María Figueres.

Lea también Política Vaivén político de Rolando Araya: ¿Oportunismo o convicción? Luego de ser segundo en la convención nacional de Liberación Nacional, el exministro buscará llevarse ese apoyo, nuevamente, lejos de la casa verdiblanca.

​