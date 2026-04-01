Reliquias de papel: así se conservan libros milenarios en el Seminario Nacional

En el Seminario Nacional se resguardan verdaderos tesoros bibliográficos: piezas únicas, algunas incluso anteriores a la invención de la imprenta.



En esta entrega especial de Semana Santa le mostramos la Biblioteca Presbítero Doctor Carlos Joaquín Alfaro Odio, ubicada en el Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles (ver reportaje de Telenoticias en el video adjunto).



El recinto alberga más de 60 mil volúmenes, entre los que destacan ejemplares históricos con varios siglos de antigüedad.



“Algunos contienen auténticas obras de arte elaboradas a mano, por lo que requieren cuidados especiales de conservación”, explica la licenciada en Bibliotecología, Nuria Pérez.



La colección es diversa y llegó al país desde Europa, traída por misioneros, obispos y padres vicentinos.



“Contamos con textos escritos en arameo, hebreo y latín, lenguas de uso común en épocas pasadas”, añade.



Debido a su valor patrimonial, el acceso a este espacio es restringido y requiere autorización previa.



​