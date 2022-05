Puntarenas encabeza lista de provincias con más reportes de delitos contra turistas

25 de mayo de 2022, 11:33 AM

Puntarenas es la provincia del país que más reportes de delitos generó contra extranjeros en calidad de turistas de 2018 a la fecha.



Así se desprende de los datos suministrados por el servicio de emergencias 9-1-1 a los diputados de la provincia de Limón, quienes precisamente buscan determinar la incidencia de crímenes en el Caribe y plantear posibles soluciones a esa creciente problemática.

El informe del 9-1-1 precisa que, de 2018 al 17 de mayo anterior, Puntarenas registró 1.754 reportes de delitos contra turistas, seguido de San José con 1.179 y Guanacaste con 1.348.

Limón es cuarto con 552 y Cartago último con 95 reportes.

A nivel de cantones, ese registro lo encabeza el central de San José con 830 alertas, le sigue Santa Cruz con 694 y Garabito con 522. El Caribe nuevamente aparece cuarto con Talamanca (430).

Esos datos respaldan los alegatos recientes de los legisladores caribeños en contra de los calificativos que ponen a Limón como la provincia más peligrosa del país para el turismo, una imagen que han alimentado los recientes casos de violaciones reportados en la provincia, especialmente en el Caribe Sur.

Sin embargo, no opacan la urgencia que los mismos diputados señalan por tomar acciones permanentes en pro de la seguridad de la provincia.

“En Limón estamos cansados que siempre sea lo mismo, cada cuatro años, cada ola de crimen, desata intervenciones policiales, que, aunque dan una buena escaramuza a la delincuencia, no son respuestas a largo plazo que nuestra zona requiere, se quedan en cortos periodos, no hay un seguimiento de los planes, de reforzamientos necesarios, en fin, no hay un plan concreto de ejecución y prevención.